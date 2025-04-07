Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esnafa kredi verilmesinin büyük bir hedef olduğunu belirterek, bu hedefin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bunun KKTC ekonomisinin kalkınması için büyük önem taşıdığını söyledi.

İlgili bağlantılar ve kredi kooperatifleriyle temaslarının bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye’deki imkanların buraya da aktarılması noktasında sizlerin girişimleriyle tam destek alınmıştır ve bu destek devam ediyor. Bunlar büyük bir başarıdır” dedi.

KKTC’deki sektörlere bakıldığında dünyadaki olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin başarısının buraya da yansıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede farklı yerlerde hastanelerin yapılmakta olduğunu, karayollarının yapılanması için çalışmaların yapıldığını, KKTC’nin her şeye rağmen farklı alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirtti.

İki devletin iş birliği ile birçok konunun devletten devlete konuşulabileceğini dile getirmeye devam ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet siyaseti sürerken KKTC’nin çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

“Türkiye’nin garantörlüğü önemli”

Barış, huzur ve güvenliğin devamının dünyadaki savaşlara bakıldığında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin varlığının caydırıcı güç olarak devamının ve Türkiye’nin garantörlüğünün önemini vurguladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu da, esnaf kredileri ve faiz oranları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.