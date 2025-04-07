Orçun Kamalı başkanlığındaki heyet, MOK’un önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Sertaç Bozatlı ve Enver Baturalp da yer aldı.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, sporda sürdürülebilir gelişim ve uluslararası alanda daha etkin bir temsil için yapılan çalışmaları anlattı. Kamalı, sporun her dalında hem altyapı hem de organizasyonel anlamda ciddi bir atılım içine girmeyi planladıklarını vurgulayarak, devletin desteğinin bu süreçte belirleyici olduğunun altını çizdi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başbakanlık olarak spora ve sporcuya her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Cahitoğlu, MOK’un vizyonunu takdirle karşıladığını ve iş birliğinin artarak devam etmesini temenni etti.

Ziyaretin sonunda, MOK Başkanı Orçun Kamalı, spora katkılarından dolayı Hüseyin Cahitoğlu’na plaket takdim etti. Karşılıklı iyi niyet mesajlarının verildiği buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.