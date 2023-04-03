Giderek yayılan Marburg virüsü nedeniyle körfez ülkeleri, vatandaşlarından Marburg virüsünün görüldüğü Afrika ülkeleri Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne ziyaretlerini ertelemelerini istedi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE vatandaşlarına Marburg virüsünün görüldüğü Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne yapacakları seyehatleri ertelemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BU ÜLKELERE SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ

Açıklamada, halihazırda Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde bulunun BAE vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yetkili makamların verdiği güvenlik talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü kontrol altına alınıncaya kadar bu iki ülkeye seyahat etmekten kaçınılması çağrısında bulunuldu.

VİRÜS KONTROL ALTINA ALINANA KADAR DİKKATLİ OLUN

Açıklamada, söz konusu ülkeler ve komşu ülkelerde bulunan Kuveyt vatandaşlarının yerel sağlık otoriteleri tarafından açıklanan tedbirlere uymaları tavsiye edildi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı da Marburg virüsü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde doğrudan uçuşlar bulunmadığı için söz konusu virüsün Bahreyn'e aktarılma riskinin düşük olduğu ifade edildi.Suudi Arabistan ve Umman da seyahat yarısı yapmıştı. Suudi Arabistan Halk Sağlığı Kurumundan 31 Mart'ta yapılan açıklamada, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü salgını görüldüğüne dikkati çekilmiş, Suudi Arabistan vatandaşlarına, Marburg virüsü salgını kontrol altına alıncaya kadar bu ülkelere gitmemeleri tavsiyesinde bulunulmuştu.

YÜZDE 60-80 ORANINDA BULAŞICILIĞI BULUNUYOR

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Marburg virüsünün yüzde 60-80 oranında bulaşıcı olduğu vurgulanmıştı. Açıklamada, Umman vatandaşlarına zorunlu bir durum olmadığı sürece Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne gitmemeleri çağrısı yapılmıştı.

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi. Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

AA