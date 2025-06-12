Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde dün gece bir araç sürücüsünün, ihtiyatsızca yönetimindeki aracın lastiklerini saydırıp duman çıkarmak ve aracın arkasını kaydırmak suretiyle, insan hayatına tehlikeye yarattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar olarak kabul eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Gönyeli Polis Karakolu Ekipleri araç sürücüsünü tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sürücü, tehlikeli sürüş yapmak suçundan 8.693,80TL para ve 25 ceza puanı yazılarak rapor edildi.