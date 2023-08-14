GÜNDEM KIBRIS -ÖZEL HABER

"Ben bu ülkede yaşamıyorum. Daha önce hiç böyle şeyler duymadım. Ben 25 yıldır İngiltere'de Türk okullarında ve federasyonda hizmet veren bir insanım" diyerek sözlerine başlayan Mavideniz'in dayısı, şöyle devam etti:

"Herkes yargılanmalı, bu tür olayların devamı gelecek"

"Benim çocuğum, Kıbrıs sevdalısıydı. Buraya babasının hastalığı için geldi. Bir gece eğlenmek istedi. O eğlence akşamı çocuğumun kafasını ezdiler. Böyle bir şey olabilir mi? Güvenlik demek bir yerin sükunetini sağlamak demektir, güvenlik, hiçbir zaman birine vuramaz. Güvenlik kavgayı engeller ve durum ileriye giderse, Polisi arar, Polise teslim eder. Söz konusu eğlence mekanındaki güvenliklerin 'güvenlik sertifikası' yoktur. Oradaki işletmeci bu adamları hangi sıfatla oraya koydu? Ben burada yalnız çocuğumu öldüreni değil, bu olayda; o yerin müdürü kimdir, kimler kontrol ediyor, kimler organize yapar, bunların da araştırılıp ortaya çıkarılmasını ve gereğinin yapılmasını istiyorum. Bu tür olayların devamı yine gelecek."

"Ben oğlumu nasıl dışarıya yollayacağım?"

Kendisinin 21 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Mavideniz'in dayısı, 'ben oğlumu dışarıya nasıl yollayacağım?' diye sordu.

"Tek hayali çocuklarını KKTC'de büyütmekti"

Hüseyin Mavideniz'i 13 yaşında İngiltere'ye yanına aldığını dile getiren dayı, Mavideniz'i kendisinin büyüttüğünü ve bu günlere getirdiğini belirterek, Hüseyin Mavizdeniz'in daha 6 hafta önce ikinci kez baba olduğunu, tek hayalinin K.K.T.C'den ev alarak ailesiyle birlikte burda yaşamak olduğunu anlattı.

"Bunları hayal eden çocuk, çok sevdiği ülkesinde öldürüldü" diyen Mavideniz'in dayısı, "Benim çocuğumun kafasına vur vura öldürdüler, ben şimdi yurt dışındaki çocuklara Kıbrıs'ı nasıl anlatayım?" diye sordu.

