Gümüşhane'de dolmuş şoförlüğü yapan halk oyunları eğitmeni Ergin Çelik'in keçiye “mey” konseri verdiği görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi. Çelik, "Koyunu duydum da keçiyi ilk defa duydum. Koyun sese gelir ama o keçinin gelip de burada müziğin sesini duyması beni çok şaşırttı." dedi.

Gümüşhane kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan ve boş zamanlarında mey çalan Engin Çelik (43), dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.

Bu sırada durağın yaklaşık 100 metre ilerisinde otlayan sürüden ayrılan 2 keçi, Çelik’in yanına gelerek verdiği mey konserini dinlemeye başladı.

Çelik, keçilerden birisinin yaklaşık 30 dakika boyunca müziği dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Özellikle bir keçinin Çelik’in yanına kadar gelip meyi dinlemesi dikkat çekti.

Çelik, “Ben ara sıra burada çalıyorum. Hobi olarak yapıyorum bu işi. Geçtiğimiz günlerde de çalarken karşı taraftan 6-7 tane keçi geçiyordu. 2 tanesi o sürüden ayrıldı ve yanıma geldi. Ben o anda çalıyordum. O sesi zaten aldılar. Koyunu duydum da keçiyi ilk defa duydum. Koyun sese gelir ama o keçinin gelip de burada müziğin sesini duyması beni çok şaşırttı. Onlar gelince ben de ayağa kalkarak ona doğru çalmaya başladım. O yarım saat hiç yanımdan ayrılmadı. Ben bu yaşıma kadar koyunu duydum ama keçiyi ilk defa duydum” dedi.

Keçinin sürüden ayrılıp yanına gelerek yarım saat o sesi dinlemesinin kendisini çok duygulandırdığını ve hoşuna gittiğini dile getiren Çelik, “Mey çalmaya yeni başladım. Yaklaşık 1 yıldır çalıyorum. Halk oyunları öğretmeniyim. Müzik kulağım var. Bir heves sardı bana bu meyde. Ben de kalktım ben bu işi yaparım diyerek mey aldım. Çantamı da koydum arabama. Boş zamanlarımda kendim kimseden ders almadan çalıyorum” ifadelerini kullandı.