Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı.

Galatasaray geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada 3 puanın sahibi oldu.

GOL ARDA'DAN GELDİ

Djilobodji sol kanattan ortaladı, kale dibinde Arda Kızıldağ kafayı vurdu ve fileleri sarstı.

GALATASARAY DİREKLERİ DÖVDÜ,REKOR KIRDI

Galatasaray mücadelede adeta direkleri dövdü. Sarı-Kırmızılılar iki kez Mertens, bir kez ise Kerem Demirbay, bir kez Zaha, bir kez de Halil ile olmak üzere 5 kez direğe takıldı.

GOL İPTAL

Barış Alper'in ara pasında Icardi karşı karşıya kaldığı Nita'yı avladı, fileleri sarstı ancak ofsayt bayrağı havada. Maçın 90+3. dakikasında da Icardi bir kez daha fileleri havalandırdı ancak gol yin ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

ZAHA SKORU EŞİTLEDİ

Sarı-Kırmızılılar rakip kaleyi adeta abluka altına alırken golü 72. dakikada Zaha ile buldu.

GALİBİYET GOLÜ BARIŞ ALPER'DEN

Mücadelenin 89. dakikasında ceza sahası içinde seken topa muhteşem bir vuruş yapan Barış Alper takımını öne geçiren golü kaydetti.

ICARDI 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 müsabakada forma giyemedi, 2 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil oldu.

Arjantinli futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerine döndü.

SOL BEKTE FORMA BU KEZ BERKAN KUTLU'DA

Galatasaray'ın bu sezonki en istikrarsız bölgesi olan sol bekte Gaziantep FK maçında yeni bir isim görev yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, asıl mevkisi merkez orta saha olan Berkan Kutlu'yu Gaziantep FK maçında savunmanın solunda görevlendirdi.

Galatasaray'da bu sezon sol bekte Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan forma giydi.

CASSIO LINCOLN'E PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Cassio Lincoln'e plaket ve forma verildi. Sarı-kırmızılı takımda 2007-2009 yıllarında forma giyen eski Brezilyalı futbolcu, plaket ve formasını Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elinden aldı.