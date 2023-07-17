Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, uluslararası ihale yöntemi gözetilerek, uluslararası ihaleye çıkılacak.

Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararı şöyle:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun 13.07.2023 tarih ve HP/276/2023 sayılı kararı doğrultusunda, Teknecik Elektrik sahası içerisinde 4 adet 15-20 MW gücünde dizel jeneratör santralı kurulabilecek alt yapının hazırlanması ve kurulumu yapılmak üzere, 15-20 MW aralığı gücünde 2 adet dizel jeneratör santralı alımı için Merkezi İhale Komitesi aracılığı ile uluslararası ihale yöntemi gözetilerek, uluslararası ihaleye çıkılmasına karar verildi.