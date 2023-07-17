Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, uluslararası ihale yöntemi gözetilerek, uluslararası ihaleye çıkılacak.

Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararı şöyle:

TCG Gaziantep Fıkateyni ve TCG Zıpkın Hücumbotu 20 Temmuz'da ziyarete açılıyor TCG Gaziantep Fıkateyni ve TCG Zıpkın Hücumbotu 20 Temmuz'da ziyarete açılıyor

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun 13.07.2023 tarih ve HP/276/2023 sayılı kararı doğrultusunda, Teknecik Elektrik sahası içerisinde 4 adet 15-20 MW gücünde dizel jeneratör santralı kurulabilecek alt yapının hazırlanması ve kurulumu yapılmak üzere, 15-20 MW aralığı gücünde 2 adet dizel jeneratör santralı alımı için Merkezi İhale Komitesi aracılığı ile uluslararası ihale yöntemi gözetilerek, uluslararası ihaleye çıkılmasına karar verildi.