Ülkede hırsızlık ve darp olayları yaşanmaya devam ediyor. Gazimağusa'da meydana gelen hırsızlık ve darp olayından 3 kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.01.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan bir ikametgah içerisinde, C.G.(E-26) aralarında önceden husumet olan A.M.S.(E-23)’nin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurup ciddi şekilde darp etmiştir. Akabinde aynı gün A.M.S.’yi Gazimağusa’da bulunan başka bir eve çağırıp, G.R.(E-26) ve M.D.(E-25) ile birlikte zorla alıkoyarak vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufundaki cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı da zorla alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, C.G., G.R. ve M.D. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.