Tel-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu değişiklik, bir bayrak değişimidir; bir veda değil, bir yürüyüşün yeni adımıdır. Tel-Sen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışkanlığıyla , özverisiyle ve kararlılığıyla kamuoyuna güven, çalışanına ise umut olmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tel-Sen’in yeni yönetimiyle birlikte, Tel-Sen’in stratejik ve hayati önemini kamuoyuna güçlü şekilde anlatacağı, üyelerin emeğine, haklarına ve alın terine sahip çıkmayı sürdüreceği, yapıcı ve uzlaşıcı bir duruşla sorunlara çözüm üreteceği, karşıt görüşlerin dahi Tel-Sen’e saygı göstereceği bir duruş sergileneceği, sevgi, saygı ve kardeşlik ruhunun her zeminde yaşatılacağı ve güçlü duruşla güven veren, kararlılığıyla saygı uyandıran bir sendika olmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Tel-Sen’in tüm gücü üyelerinden gelir. Biz, birliğimizden doğan bu gücü çalışanlarımızın daha iyi koşullara kavuşması, kurumumuzun güçlenmesi ve halkımıza daha kaliteli hizmet sunulması için kullanacağız.” denildi.

Cemal Arkan’a bugüne dek verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, Hakan Üredi ve yeni yönetim kurulu olarak birlikte daha da güçlü, daha da kararlı bir Tel-Sen için kamuoyuna söz verildi.

Yeni Tel-Sen Yönetim Kurulu; Ömer Gedik, Kayhan Sezgin, Ümmühan K. Kayhan, Tansel Güneralp, Adem Konyalıoğlu, Göksel Kılıboz, Mustafa K. Efendi, Tuğçe Yaran, Salih Say ve Çığır Turalı’dan oluştu.