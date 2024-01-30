Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2023 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ocak 2023 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.