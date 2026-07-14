Çalışma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC ile Somali arasındaki dostane ilişkilerin daha da ileriye taşınması yönünde atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Taraflar, özellikle aile, işgücü, eğitim ve sosyal politikalar alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarını değerlendirirken, KKTC'de eğitim gören Somalili öğrencilerle ülkedeki işgücüne yönelik ortak çalışmaların artırılması konusunda fikir birliğine vardı.



Hasipoğlu, KKTC'nin uluslararası platformlarda dost ve kardeş ülkelerle kurduğu yapıcı diyaloğun her geçen gün güçlendiğini belirterek, karşılıklı temasların artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıyacağını ifade etti.



Görüşmede ayrıca, KKTC ile Somali meclisleri arasında dostluk gruplarının oluşturulmasına yönelik öneri de gündeme geldi, ülkeler arasında ziyaretlerin de teyidi verildi.



Somali Aile ve İnsan Hakları Bakanı Khadija Al-Makhzoumi, KKTC ile her zaman samimi ve güçlü ilişkiler içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Bakan Hasipoğlu'na teşekkür etti.

KKTC gençliği ve kadınına uygulanan haksızlıkların bilincinde olduğunu ifade eden Makhzoumi, her türlü destek yanında KKTC’yi de ziyaret etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin Kalkınmasında Kadınların Rolü" konulu 9. Bakanlar Konferansı'na katılarak konuşma da yapmıştı.

Hasipoğlu ve heyeti bugün yurda dönecek.