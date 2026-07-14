Avukat İbrahim Ürcan, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Üstel hakkında bir süredir Sabahattin İsmail isimli kişi tarafından "Varan" başlığı altında sosyal medya ve çeşitli mecralarda “doğrulanmamış, mesnetsiz ve gerçeğe aykırı” iddialar yayımlandığını belirtti.

Söz konusu yayınların, gazetecilik meslek ilkeleri ve hukukun temel prensipleriyle bağdaşmadığı belirten Ürcan, “Somut delile dayanmayan bu içerikler, müvekkilimin kişilik haklarını hedef alan ‘sistematik bir itibar suikastıdır.’” değerlendirmesinde bulundu.

İlgili kişi veya kişiler hakkında polise suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki süreçlerin başlatıldığını kaydeden Ürcan, “gerçek dışı” yayınlara ilişkin hukuk davaları açılacağını belirtti.

Hukuk devletine olan inançlarının tam olduğunu vurgulayan Ürcan, “Müvekkilimin şeref ve haysiyetine yönelik bu saldırılar, bağımsız yargı önünde gerekli karşılığını bulacaktır.” ifadelerini kullandı.