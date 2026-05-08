Rum basınında yer alan haberlere göre Curtis, köyde bulunan 30 harap evden 15’ini ve yaklaşık 150 dönüm araziyi satın aldı. Yatırımcının söz konusu arazileri bağlara dönüştürdüğü ve bölgede kurmayı planladığı şaraphane için Larnaka’daki yetkili makamlara başvurduğu bildirildi.

Çevre Dairesi’nin imar izni konusunda çekinceleri bulunduğu ve bu nedenle başvurunun askıya alındığı kaydedildi. İzin talebinin yalnızca şaraphane projesini değil, aynı zamanda köy çevresindeki kamp alanına 60 konut inşasını da kapsadığı ifade edildi.

Haberde, satın alınan 94 parselin bir kısmının kamp alanı oluşturulması amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtilirken, arazilerin 2022 yılından itibaren parça parça satın alındığı ve bu yöntemin yatırımcının dikkat çekmeden ilerlemesini sağladığı aktarıldı. Sürecin ardından bölgedeki mal sahiplerinin fiyat taleplerinin yükseldiği de ifade edildi.

Gazete, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, ilgili şirketin parselleri genel olarak 20 bin ila 40 bin euro arasında değişen fiyatlarla satın aldığını yazdı. Bazı parsellerin 4 bin ila 5 bin metrekare büyüklüğünde olduğu, bazılarının ise 25 bin metrekareye kadar ulaştığı belirtildi.

Haberde ayrıca bölgedeki bazı gayrimenkullerin Rumlar tarafından satın alındığına da dikkat çekildi.

Trozena köyündeki bazı arazilerin Kıbrıslı Türklere ait olduğu, bu kişilerin çoğunun Trozena’ya bitişik durumdaki “Yerovasa” köyünde yaşadığı kaydedildi.

Curtis ise “Alpha Enimerosi” programında yaptığı açıklamada, köyü yaklaşık beş yıl önce ziyaret ettiğini ve bölgeye hayran kaldığını söyledi. Köyün neden terk edildiğini ve mülkiyet yapısını anlamaya çalıştığını ifade eden Curtis, hedefinin dinlenmek ve sakinleşmek isteyen herkes için özel bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu dile getirdi.