Thalassemia Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetkili organların belirlendiği olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Varoğlu, asbaşkanlığa Neşe Akşit Güneşel, genel sekreterliğe Asuman Özsayar ve veznedarlığa Mustafa Tuncel getirildi.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Şöhret Özsayar, Mustafa Muhtaroğlu, Halit Güneşel, Halil Bolel ve Altan Yorgancı; yedek üyeliklere ise Fezile Sadıkoğlu ile Selma Orhon seçildi.

Denetim Kurulu, Derya Güven, Akgül Gündeş Yalyalı, Ahmet Latif ve Ertu Büke; Disiplin Kurulu ise Sertunç Tuncel, Kuday Üntaş, Edip Barbaros ve Mert Canaş’tan oluştu.