Türk Hava Yolları, önceki gün Alaska Havayolları’na ait Boeing 737-9 tipi yolcu uçağının havada acil çıkış kapısının koparak gövdeden ayrılması sonrasında acil bir karar alarak filosundaki aynı tip uçakları yere indirdi.
Açıklama THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapıldı. Üstün, şunları paylaştı:
“Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir.
Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”