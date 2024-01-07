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Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

“Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir.

Açıklama THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapıldı. Üstün, şunları paylaştı:

Türk Hava Yolları, önceki gün Alaska Havayolları’na ait Boeing 737-9 tipi yolcu uçağının havada acil çıkış kapısının koparak gövdeden ayrılması sonrasında acil bir karar alarak filosundaki aynı tip uçakları yere indirdi.

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