İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, ⁠Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, ⁠Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildi. İki ismin de yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.