Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretine imkan sağlayan çerçeve kapsamında denetimleri gerçekleştirmek üzere Bureau Veritas’ın Paris Ofisi’nin atanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık beş yıllık gecikmenin ardından atılan bu adımın süreçte önemli bir gelişme ve kritik bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, hellimin Avrupa Birliği’nde Menşe Adı Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilmesi sürecinin en başından itibaren aktif rol oynandığı, Avrupa Komisyonu nezdinde yürütülen müzakerelerde yer alındığı kaydedildi.

Hellim/Halloumi’nin Yeşil Hat üzerinden ticaretini düzenleyen uygulama tüzüğü ve kararının 12 Nisan 2021’de yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, belirlenen PDO şartlarına uygun üretim yapan üreticilerin tescilli ad ve PDO logosunu kullanma hakkına sahip olacağı ifade edildi. Bugüne kadar 4 üreticinin PDO sertifikası aldığı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin hayvan sağlığı ve halk sağlığı gerekliliklerinin karşılanması halinde Yeşil Hat üzerinden ticaretin mümkün hale geleceği ve bu sayede AB pazarına dolaylı erişim sağlanabileceği kaydedildi.

Bu gelişmenin fırsata dönüştürülebilmesi için PDO gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve hayvan sağlığı standartlarına uyum çalışmalarının tamamlanmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, sürecin teknik ve yapısal zorluklar içerdiği ancak potansiyel kazanımların yüksek olduğu vurgulandı.

KTTO’nun Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Avrupa Birliği ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, önümüzdeki dönemde de bu sorumlulukların kararlılıkla yerine getirileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sürecin tüm paydaşlarla istişare içerisinde yürütülmeye devam edileceği ve Avrupa Birliği nezdinde yakından takip edileceği kaydedildi.