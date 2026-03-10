Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre söz konusu yasa, bugün itibarıyla Anayasa’nın 146’ncı maddesinde Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde, Anayasa’ya aykırı olup olmadığı konusunda görüş bildirilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi.

Açıklamada, daha önce de dile getirildiği gibi Cumhurbaşkanlığı’nın beklentisinin, bundan sonraki uygulamalarda devletin itibarı, güvenilirliği ve ciddiyetinin dikkate alınması olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, benzer işlemlerde önceden Anayasa’nın 158’inci maddesi çerçevesinde devletin hukuk danışmanı olan Başsavcılıktan yazılı görüş alınmasının önemine işaret etti.