Güney Kıbrıs’ın 2025 ticari denge açığının, ithalatta gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro’luk artış sonrası 2024 yılına oranla 606 milyon Euro artarak, 8 milyar Euro seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Politis gazetesinin, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi açıklamasına dayandırdığı haberinde, Ocak-Aralık 2025 dönemindeki ticari denge açığının 8 milyar 001 milyon Euro, 2024 yılının aynı döneminde ise 7 milyar 395 milyon Euro olduğunu kaydetti.

Ocak-Aralık 2025 dönemindeki toplam mal ithalatının, 2024 yılının aynı dönemindeki 12 milyar 582 milyon Euro’yla kıyaslandığında yüzde 7,7’lik bir artış göstererek 13 milyar 551 milyon Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Ocak-Aralık 2025 dönemindeki toplam mal ihracatının ise, 2024 yılının aynı dönemindeki 5 milyar 186 milyon Euro’yla kıyaslandığında yüzde 7 oranında artarak, 5 milyar 550 milyon olarak gerçekleştiği ifade edildi.