Güney Kıbrıs’ın 2025 ticari denge açığının, ithalatta gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro’luk artış sonrası 2024 yılına oranla 606 milyon Euro artarak, 8 milyar Euro seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Politis gazetesinin, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi açıklamasına dayandırdığı haberinde, Ocak-Aralık 2025 dönemindeki ticari denge açığının 8 milyar 001 milyon Euro, 2024 yılının aynı döneminde ise 7 milyar 395 milyon Euro olduğunu kaydetti.

Ocak-Aralık 2025 dönemindeki toplam mal ithalatının, 2024 yılının aynı dönemindeki 12 milyar 582 milyon Euro’yla kıyaslandığında yüzde 7,7’lik bir artış göstererek 13 milyar 551 milyon Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta genel seçim 24 Mayıs'ta: 561 bin 252 seçmen oy kullanacak
Güney Kıbrıs'ta genel seçim 24 Mayıs'ta: 561 bin 252 seçmen oy kullanacak
İçeriği Görüntüle

Ocak-Aralık 2025 dönemindeki toplam mal ihracatının ise, 2024 yılının aynı dönemindeki 5 milyar 186 milyon Euro’yla kıyaslandığında yüzde 7 oranında artarak, 5 milyar 550 milyon olarak gerçekleştiği ifade edildi.