Arıklı, yapılan incelemenin olağan bir prosedür olduğunu vurgulayarak şu bilgileri aktardı:

“Kıbrıs’taki Amerikan Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs’taki Amerikan Ofisi, periyodik zamanlarda Dışişlerimizden izin alarak Ulaştırma Bakanlığına başvurur. Biz de Sivil Havacılık Dairesine gereken onayı veririz. Amerikan Konsolosluk yetkilileri de gelip Ercan’ın son durumunu incelerler.”

Bakan Arıklı, bu incelemelerin kritik dönemlerde Ercan’ın teknik olarak kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla yapıldığını belirtti. Açıklamada, yetkililerin özellikle hangi tip tahliye uçaklarının Ercan’ı kullanabileceğini tespit etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Arıklı, bu uygulamanın yeni göreve başlayan her Amerikan Konsolosu tarafından rutin olarak gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

“Gelen ekip Ercan’ı inceledikten sonra Sivil Havacılık yetkililerimize takdir ve tebriklerini iletmişlerdir.” diyen Arıklı, kamuoyunda oluşan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.