Polisin açıklaması şöyle:

"25.03.2024 tarihinde saat 17:20 sıralarında, Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Hasan IŞIK (E-61), yönetimindeki TJH 902 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yaya geçidi üzerinden yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Selami SERT (E-74)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."