Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.07.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Adrurrahman ŞÜKRÜLER (E-49) yönetimindeki TRE 736 plakalı birleştirilen tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sol arka lastiğinin janttan ayrılarak yolun soluna doğru savrulması sonucu, o esnada yolun sol kısmındaki kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Esraa Ataalmanan Fadlalmola AHMED(K-24)’nın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Esraa Ataalmanan Fadlalmola AHMED, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.