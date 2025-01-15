Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.01.2025 tarihinde Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen A.A.(E-26) ile A.A.(E-40)’nın üzerlerinde ve A.A.(E-40)’ın kullanımındaki tır araçta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 20,5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve 3 adet 9 mm çapında canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.