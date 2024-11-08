Polis memuru Okan Mamalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Girne’de, Turizm Limanı Gümrük sahası içerisinde, Taşucu-Girne seferini yapan Akgünlere ait “Viyamare” isimli gemi ile KKTC’ye gelen 33 AAU 465 plakalı tırın şoförünün kullanımında bulundurduğu tıra ait 33 AUZ 919 plakalı dorsesi içerisine, Suriye uyruklu Abdulsalam Abo Sitah, Mohamad Abo Arnus , Ali Abo Arnus, Wasim Al İbrahim ve Abduoğaffar Alltay Yahya’yı saklayarak KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olmak suretiyle insan kaçakçılığı yaptığını söyledi. Polis, zanlı ile göçmenlerin tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, Suriyeli zanlılar hakkında ise herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapma suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.