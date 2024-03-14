Tarihin en büyük deniz felaketinin başrolündeki Titanik, yeniden yapılıyor. Daha ilk seferine çıktıktan beş gün sonra bir buz dağına çarparak tarihin en trajik kazasını yaşayan Titanik, milyarder iş insanı tarafından kopyalanacak.

Yeni inşa edilecek olan geminin 'aslından çok daha üstün' olacağına söz veren proje finansörü milyarder iş insanı Clive Palmer ise, Titanik için söylenen "Tanrı bile batıramaz" sözlerini hatırlattı.

DailyStar'ın haberine göre Titanik 2'nin ilk kez tasarlanması 2012'de başladı ve 2018'deki ikinci girişim, Kovid salgını nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Şimdi yeniden ünlü geminin yapılması için çalışmalara başlayan ünlü milyarder şunları söyledi:

"Titanik'i yapmak, evde oturup paramı saymaktan çok daha eğlenceli."

İlk yolculuk ne zaman?

Southampton'dan New York'a ilk yolculuk, lanetli orijinali gibi, Haziran 2027'de gerçekleşecek.

Türk geleneği ayrıntısı

Yeniden inşa edilen gemi, balo salonu, yüzme havuzu ve Türk hamamı dahil olmak üzere orijinal gemiyle aynı iç mekana ve kabin düzenine sahip olacak.

Yolcular dönem kıyafeti giyecek

835 kabinin neredeyse yarısı, 1900'lü yıllara uygun giyinmeye teşvik edilecek birinci sınıf yolculara ayrılacak. Üçüncü sınıf yolculara, orijinal gemide olduğu gibi, ortak yemek salonundaki uzun masalarda güveç ve püre sunulacak, ancak diğer yemek seçenekleri de olacak.

'Barış getirsin'

Titanik'in trajik hikayesi, araştırmacılar ve tarihçileri etkilediği gibi, James Cameron'un yönettiği, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı, 1997'de Oscar ödüllü gişe rekorları kıran Titanik filmine de ilham verdi.

Palmer, Jack ve Rose'un aşk hikayesinin "herkesin kalbine dokunan bir hikaye" olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor:

"Titanik 2, dünya genelinde barışa katkı sağlayabilecek bir araç olabilir, tıpkı orijinali gibi."