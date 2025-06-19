Haber: Bahar SANCAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hansel, “AİHM iç hukuk yolu var onu çalıştırın dedi. Tazminatların ödenmesinin bu kadar uzun sürede sürüncemede kalması adil yargılama hakkını engeller dedi. En etkili iç hukuk yolu TMK’dır ancak bu şekilde süreç uzarsa ve sonuç alınmazsa olmaz dediler. Ben okuduğum karardan onu anladım. Bundan sonraki süreç için Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha aktif hale getirmemiz lazımdır. Binlerce dosyayı 2-3 kişinin çözmesi beklenemezç savcılıktaki kişi sayısı da yeterli değildir. bu işleri kolaylaştıracak olan bürokrasidir ve bürokrasiyi hızlandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Hansel, “TMK’da 2 tane kırılma noktası var: Duruşmaların başlaması için başsavcılığın görüşleri çok uzun sürer. İkincisi de karara bağlanmış meselelerde tazminatların ödenmesinde kaynak sorunu yaşanıyor. Bu arada ölümler oluyor, mal sahipleri değişiyor ve süreçler baştan başlayabiliyor. Süreç uzadığı için insanlar da vazgeçiyor. Zaten Rum Yönetimi siyasi ve ekonomik baskılar yapıyor. O nedenle mülkiyet konusunu ciddiye alarak TMK’yı daha etkin hale getirip İçişleri Bakanlığı ve savcılığın süreçlerini hızlandırmamız gerekiyor” dedi.