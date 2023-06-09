Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, “Bir Sır Adam” kitabını eleştirdi.

Her bölümün sonuna “yazar görüşü” olarak çarpık ve ideolojik yorumlar yazıldığını, silah arkadaşları İlter Kırmızı’nın anılarına müdahale edildiğini savunan Bayar, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hiçbir anı kitabında rastlanmayan bu müdahalenin amacı hiç şüphesiz silah arkadaşımızın anılarında vurguladığı TMT’nin halkın bağrından çıkan, kendi insanlarımızın oluşturulduğu bir milli mukavemet örgütü olduğunu, TMT’cilerin canı pahasına görev yapan çok fedakar mukavemetçiler olduğu gerçeğini ve TMT’nin bayraktarının liderliğinde çok başarılı bir halk direnişi yarattığı olgusunu gizlemektir. Silah arkadaşımızın anılarını kaleme alan iki tarih öğretmeni, silah arkadaşımıza atıf yaparak ve onun adını kullanarak tarihi gerçekleri saptırmaya ve içinde şeref ile görev yaptığımız efsane milli direniş örgütümüz TMT’yi karalamaya son vermeye çağırıyoruz.”