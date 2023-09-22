Hükümet sosyal konut projesini Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile birlikte yürütüyor.

Projenin hangi aşamada olduğuna ilişkin açıklama yapan Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, sosyal konutların her bölgede yapılacağını ve süreklilik kazanacağını ifade ederek, ayni anda 10-15 bölgede birden çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

“Bankacılık kuralları geçerli olacak”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, devletin kırsal kesim arsası için ayırdığı arazileri şimdi sosyal konut için ayırdığına dikkat çekerek, sosyal konutların amacının; hem kırsalda kalkınmayı desteklemek hem de kırsalda yerleşimi teşvik etmek olduğunu açıkladı. Gürcafer, sosyal konut için alınacak kredinin makul bir fiyatta olacağının bilgisini vererek şöyle devam etti:

“Konut alacak kişi bankaya müracaat edecek, kredibilite süzgecinden geçecek. Evi öderken de bankacılık kuralları geçerli olacak. Bu çok iyi bir imkân insanlar bundan yararlanacak ayrıca suiistimal edilebilecek bir durum da olmayacak. Kişi taksitini bankaya ödeyecek. Daha önceden olduğu gibi devletten alacak da, ödemeyecek de her 1-2 senede bir Bakanlar Kurulu kararıyla o borcun bağışlanması söz konusu olmayacak.”

Pilot bölge Büyükkonuk

Mimarlar Odası ile Sosyal Konut Projesi ile ilgili imzaladıkları işbirliği protokolü çerçevesinde “proje yarışması” açıldığını ifade eden Gürcafer, bu bağlamda yapılacak olan sosyal konutlar için Büyükkonuk’u pilot bölge seçtiklerini belirtti.

Gürcafer,“Proje Büyükkonuk ile ilgili açıldı ama diğer bölgelerin çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Önce Büyükkonuk’tan başlanacak gibi bir durum yok yanlış anlaşılmasın” diyerek sosyal konut projeleri kapsamında her bölgenin dokusuna uygun evlerin yapılacağını anlattı.

“Faiz Farkı Fonu ile desteklenecek”

Hak sahipliğinin belirlenmesinin ayrı bir süreç olacağına işaret eden Gürcafer, Sosyal Konut Birimi’nin kendi içerisinde tarama yaparak hak sahipliğini belirleyeceğini söyledi.

Gürcafer, kişinin vatandaş olması, sosyal konutun yapılacağı bölgenin insanı olması, adında mal olmaması gibi bazı koşullar aranacağına dikkat çekerek, bunun tespitinin devlet tarafından yapılacağına işaret etti.

Hak sahibi kişinin bankadan borçlanacağını, devletin dokunuşuyla da kullanılacak kredinin faizinin hem düşük olacağını hem de Faiz Farkı Fonu’ndan destekleneceğini kaydeden Gürcafer, özel bir kredi miktarı olacağını vurguladı.

Gürcafer, Faiz Farkı Fonu’nun oluşturulmasının destek olacağını söyleyerek bu bağlamda yabancılara satılan evlerde tapu harcının yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkarıldığını, böylelikle yüzde 6’lık kısmın bu fona aktarıldığını açıkladı.

“Faizin yüzde 60-70’lik kısmı fondan karşılanacak”

“Bu sayede sosyal konut almak isteyen kişi, hem devletin Türk Lirası cinsinden belirlediği özel faizli krediden faydalanacak hem de ilk 4 veya 5 yıl boyunca bu fondan destek alacak” diyen Gürcafer, kişinin ödeyeceği faizin yüzde 60-70’lik kısmının faiz farkı fonundan karşılanmış olacağını belirtti.

Gürcafer, asgari ücrete endeksli geliri olanlar ya da memurların enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde yıl içerisinde maaşlarının ortalama yüzde 40-50 oranında arttığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Ödenen faizin yüzde 50-60 ya da 70’i faiz farkı fonundan karşılandığı zaman, kişinin geliri ödediği taksit karşısında büyür. Kredi de TL olacağı için kişi 4-5 yıl sonra çok rahatlıkla kendi taksitini ödeyebilecek duruma gelir. Oluşturulan model budur.”

Gürcafer, konut ihtiyacını karşılamanın devletin anayasal bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak sosyal konut projeleri ile ülkemizde “Türkiye’deki TOKİ modeli bir yapı” oluşturulduğunu ifade etti. Bu sayede, 10 - 20 yıl sonrasında da alım gücünün düşük olmasına balı olarak insanların konut alamadığı durumlarda bu yapı ile sosyal konut ihtiyacının karşılanmaya devam edeceğini açıklayan Gürcafer, projelerin bir defaya mahsus olmayacağını ve ihtiyaç devam ettiği sürece projenin var olacağını kaydetti.

“5 yıllık bir takvim açıklanacak”

Gürcafer, Başbakan Ünal Üstel’in açıkladığı sosyal konutlar için belirlenen pilot bölgelerin bütünü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu çalışmalar tamamlandığında hükümet tarafından 5 yıllık bir takvim açıklanacağının bilgisini verdi. KTİMB olarak yaptıkları ön araştırmaya göre sosyal konut ihtiyacının 10 bin civarında olduğunu ifade eden Gürcafer, “5 yıllık bir program çerçevesinde bütün memleketin ihtiyacını karşılamayı düşünüyoruz. Hedefimiz yılbaşından önce projeye başlatmaktır” dedi.

“Aynı anda 10-15 bölgede başlanacak”

Gürcafer, sosyal konutların her bölgede yapılacağını kaydederek şöyle devam etti:

“Alayköy, Vadili ve Akdoğan’da da yapılacak. Lefke, Güzelyurt, Girne bölgelerinde de yapılacak. Bunun takvimlendirilmesi olacak ve ilan edilecek. Güzelyurt’la ilgili hazır bir proje var elimizde, Alayköy ile ilgili de çalışılıyor. Bir anda başladığımızda belki de 10-15 bölgede başlayacağız. Sürdürülebilir bir yapı kurmak bunun için Müteahhitleri Birliği’nde bir kooperatif kurduk. Sosyal konutlar, kar amacı gütmeden ihtiyacı karşılamak için yapılacak” “Yasal düzenlemeler gerekiyor”

Gürcafer, projenin hayal bulması için birtakım yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu belirterek “Kamu ihale yasasında değişiklik gerekirdi. İnşaatın yapımında vergi muafiyetinin kullanılması hedefleniyor ki maliyetler aşağılara düşsün. Sosyal Konut Birimi’nin de kendi yasasında bir değişiklik yapılması noktasında çalışmalar yapılıyor. Bu düzenlemeler savcılığa sunulma aşamasına geldi” şeklinde konuştu.



Kaynak: Kıbrıs Gazetesi