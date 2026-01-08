Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Nestle firması tarafından dünya genelinde satışı yapılan bazı SMA bebek ve devam mamalarına yönelik toksin şüphesi nedeniyle başlatılan gönüllü geri çağırma sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamada, Nestle’nin 5 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı ilk ürün ve lot listesi sonrası Bakanlık tarafından derhal denetim ve kontrollerin başlatıldığı belirtildi. İlk aşamada yapılan incelemelerde, bildirilen lot numaralarına ait ürünlerin ne perakende satış noktalarında ne de ana tedarikçi firmada bulunmadığı ifade edildi.

Ancak üretici firmanın, olası risk ihtimalini göz önünde bulundurarak şüpheli lot numaralarının yer aldığı listeyi genişletmesi üzerine yayımlanan ikinci güncel listede yer alan bazı ürünlerin Türkiye’de bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan piyasa denetimlerinde, raflarda sınırlı sayıda da olsa söz konusu lotlara ait ürünlerin bulunduğu ve bu ürünlerin derhal toplatıldığı bildirildi.

Ayrıca ana tedarikçi firmada bulunan ve genişletilmiş listede yer alan ürünlerin satışının durdurulduğu kaydedildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ana üretici firmanın kamuoyuna yaptığı açıklamalar doğrultusunda sürecin yakından takip edildiğini ve güncel bilgilerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirterek açıklamasını sonlandırdı.