Polisin verdiği bilgiye göre, kaza 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında Çayırova-Bafra Anayolu üzerinde, Bafra köyü girişinde meydana geldi.

K.Y. (E-34), 135 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı salon araçla Bafra istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına çıktı ve yol kenarında bulunan palmiye ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümündeki elektrik aksamının kısa devre yaparak alev aldığı değerlendirilirken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçraması nedeniyle iki palmiye ağacı ile yol kenarındaki kuru otlar da yandı.

Kazada yaralanan sürücü K.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.A. (E-23) ve R.A. (E-20), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.