Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına derbi mücadelesini değerlendiren milli futbolcu, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Sezon başından bu yana istediğimiz her şeyi sahaya yansıtamadık. İçeride ne kadar iyi futbol oynasak da istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. İstemediğimiz beraberlikler ve mağlubiyetler yaşadık. Bunun için çok üzgünüz. Fakat büyük maçlardan bir tanesi hariç hepsini kazandık. Bugün Beşiktaş olduğumuzu gerçekten kanıtladık. Sezonun geri kalanındaki tüm maçlarda da galibiyet için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geldikten sonra adaptasyon sorunu yaşamadığını vurgulayan Emirhan, "Geldiğim günden itibaren sanki senelerdir buradaymışım gibi hissettim. Stoperde görev aldığım bölgenin sürekli değişmesi benim için bir problem teşkil etmedi. Takımdaki tüm stoperlerimiz iyi olduğu için burada hangi pozisyonda oynarsam oynayayım sorun yaşamadım. Yükselen performansımın asıl sebebi takım arkadaşlarım. Paulista, Uduokhai ve Tayyip Talha Sanuç'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.