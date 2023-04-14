Girne bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan O.Ö. mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının 2023 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde, Doğanköy, Karakum ve Ozanköy’de bulunan toplam 11 ikametgâhın, birçoğunun kapı ve penceresine hasar vererek, gece vakti girdiğini açıkladı.

Polis, zanlının girdiği evlerden çeşitli markalarda viski, takı eşyası, parfüm, fotoğraf makinesi, yiyecek malzemesi, el feneri, dizüstü bilgisayar, bavul ve kol saati gibi birçok eşya çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının yine 4 Nisan 2023 tarihinde Girne’de bir eve gece vakti girmek üzere camı kırdığı esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını bildirdi.

Çalınan eşyaların tümünün bulunduğunu belirten Ömer Yavuz, zanlının ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini söyledi.

Zanlının 1 Şubat 2023’te turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ve şu an ikamet izinsiz olduğunu belirten polis, davaları görülünceye kadar 60 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 60 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.