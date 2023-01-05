Hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi toplumun en az gelir elde eden kesimini vurmaya devam ediyor...

Yeni yıla girmemiz ve asgari ücretin 11 bin 800 TL olarak belirlenmesiyle tüm sektörleri vuran zam bu kez de toplu taşımayı vurdu.

Asgari ücrete gelen zammın hemen ardından toplu taşıma aracı olan Haspolat-Lefkoşa otobüslerine tam yüzde 33 zam gelerek 15 TL olan ücrete 5 TL zam geldi, otobüslerin bilet fiyatı 20 TL’ye çıktı.

Özellikle arabası olmayanların ve belirli bir maddi geliri olmayan öğrencilerin en çok kullandığı toplu taşıma araçlarına vatandaş artık binemeyecek…

Kaynak: Kıbrıs Postası