Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Başkan Töre, Vural’ı çok eskiden beri tanıdığını aynı idealleri taşıdıklarını, davalarının Türklük davası ve Kıbrıs Türkünün davası olduğunu kaydetti.

KKTC’nde göndere çekilen bayrağın inmemesi için mücadele verildiğini ifade eden Töre, bazı çevrelerin bu mücadeleyi eleştirdiğini söyledi.

Gazze’de yaşananlar sonrasında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin değerlerinin kalmadığının görüldüğüne değinen Töre, sadece güçlü olanın hakkını koruyabildiği bir düzende yaşanıldığını vurguladı.

Gazze’de yaşananların benzerini 1974 öncesinde Kıbrıs Türk halkının da yaşadığını kaydeden Töre, ulusal kurtuluş mücadelesi vererek direniş gösterildiğini belirtti.

Anavatan Türkiye ve Türk ordusu ile 1974’de yeniden buluştuklarını anımsatan Töre: “Allah bizi bir daha ayırmasın” dedi.

Türkiye ve Türk ordusu Kıbrıs’ta ise Kıbrıs Türk’ünün adada rahat ve güvende olduğunu vurgulayan Töre, Rum ve Yunan tarafının Kıbrıs’ı “elen adası” görme fikrinden vazgeçmediğini söyledi.

Töre, bağımsız KKTC devletini yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

VURAL

İyi Parti Genel Başkanı Oktay Vural da konuşmasında “Dava arkadaşım” dediği Töre ile görüşmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin simgesi yüce Meclis’inde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vural, Gazze’de yaşananlar karşısında kılını kıpırdatmayanların Kıbrıs’ta bir yol yapımı konusunda haksızca uluslararası camiayı ayağa kaldırabildiğine dikkati çekti.

KKTC’nin demokratik olgunluğunun saygın olduğunu dile getirerek Kıbrıs Türk halkının yıllar süren mücadele ile örnek olması gerektiğini ifade eden Vural: “Yapılması gereken KKTC’nin bağımsızlığı artık bizim önümüzdeki kızıl elmamız olmalı” dedi.

Kıbrıs Türk halkı devleti içerisinde kendi sorunlarını çözebilecek güce sahip olduğunu belirterek “yeter ki uluslararası camia KKTC ve Kıbrıs Türk halkına hakları konusunda çifte standart yapmadan başkalarına gösterdiği yakınlığı göstersin” dedi.

Vural konuşmasını “İnşallah sizin gibi dava adamlarının öncülüğünde Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık kızıl elmasını gerçekleştirecektir” ifadeleriyle tamamladı.