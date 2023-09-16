Türk Dünyasına mensup ülkelerin kültürlerini yansıtacak olan evlerin ilki olan Kıbrıs Evi’nin açılış törenine Kıbrıs gazileri de katıldı.

Meclis basın bürosunun açıklamasına göre Töre, açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasını sadece Kıbrıslı Türklerin davası gibi anlatmanın doğru olmadığını çünkü o topraklarda Mehmetçiğin, mücahidin ve mukavemetçi halkın kanı ve canı olduğunu belirtti.

Töre “Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milleteyiz” diyerek Türk milletinden asla taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

Ankara’nın Kalecik ilçesinde Kıbrıs kültürünü yansıtan evin açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Töre, emeği geçen herkesi kutladı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Evi’nin açılışı Başkan Töre tarafından yapldı.

Akyurt Belediyesi’ne ziyaret

Töre temaslarının sonunda Akyurt Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hilal Ayık ile görüştü.

Töre, ziyarette yaptığı konuşmada Akyurt Belediyesi’ni her zaman ziyaret etmek istediğini, Belediye Başkanı Ayık’ın ilçe sınırlarında çok güzel işlere imza attığını söyledi.

Davet için teşekkür eden Töre, Anavatanın her yerinin kendileri için kıymetli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Ankara temaslarını tamamlayan Başkan Töre, bu akşam KKTC’ye dönüyor.