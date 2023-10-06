Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre iki ülke Meclis Başkanı baş başa görüştükten sonra heyetler bir araya geldi ve burada açıklamalar yapıldı.

Açıklamaya göre TBMM Başkanlık Divanı’nda gerçekleşen görüşmede Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Meclis Divanı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük, fırtına Karanfil, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da yer aldı.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da görüşmede hazır bulundu.

Kurtulmuş: “KKTC, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs’taki iki toplumun egemen eşitliği üzerinde bir Kıbrıs çözümünden yana olduklarını, ancak Rum tarafının çözümün gerçekleşmemesi için bütün imkanları kullandıklarını ve uluslararası anlamda da destek bulduklarını kaydetti.

Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs tarafı Annan Planı’nı onaylamasına rağmen maalesef Avrupa Birliği, Avrupa Birliği girişi sürecinde de çifte standartlı davranarak sanki Kıbrıs’ı cezalandırdılar ve Güney Kıbrıs tarafını AB’nin üyesi olarak kabul ettiler. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Zaman zaman karşılaştığımız çifte standardın, maalesef bazı durumlarda Birleşmiş Milletler Barış Gözlemcileri tarafından da gerçekleştirildiğini üzülerek takip ediyoruz. En son Pile-Yiğitler yolu üzerinde yapılan o haksız uygulamaya, Türk tarafı olarak müdahale edilmiş ve orada insani konuların açılması için gerekli adım atılmıştır. Ümit ediyoruz ki o yolun kısa sürede tamamlanması mümkün olur, köy halkının da KKTC ile bütünleşmesi mümkün olur.”

KKTC’nin varlığı, istikbali ve istikrarının; Türkiye’nin temel kırmızı çizgilerinden birisi olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bu çerçevede Türkiye olarak bütün kurumlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kez daha teyiden ifade etmek mecburiyetindeyim.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda da tanınmasını temin etmek için yoğun çalışmalar yürütülmekte olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, bu haklı dava eninde sonunda başarıya ulaşacağına ve Uluslararası alanda şimdiye kadar yaşanan çifte standardın geride bırakılacağına dair inanç belirtti.

Sözlerinin sonunda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve heyetine, geldikleri için teşekkür eden Kurtulmuş, “Kuzey Kıbrıs’ı, bizim bir gönül coğrafyamızın bir parçası olarak gördüğümüzü, Anavatan Türkiye’nin hemen yanıbaşında duran bir kardeşi olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum” sözlerini kullandı.

Töre: “KKTC’yi yaşatmak ve ileriye götürmek bizlerin görevidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıslı Türkler olarak Türk milletinin parçası olduklarının altını çizdi. Töre, Rum tarafının Kıbrıs’ı Girit’e benzetmek istediğini vurgularken Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla uzaklaştırıldığını dile getirdi.

1974 harekatından önce darbe girişiminde bulunan Rum tarafının Helen Cumhuriyeti’ni ilan ettiklerini aktaran Töre, “O günden sonra gözler Türkiye’ye çevrildi. 20 Temmuz şafak vakti Türk askeri adaya geldi ve Kuzey Kıbrıs’ı vatan yaptık” dedi.

Töre, harekattan sonra nüfus mübadelesi anlaşması olduğunu ve güneyden kuzeye, kuzeyden güneye göçlerin olduğunu belirtti.

Yapılan müzakereler ve görüşmelerin ardından artık Fedaral bir anlaşma olmadığını dile getiren Töre, Annan Planı ve Crans Montana zamanı Rum tarafının şiddetli bir şekilde “hayır” dediklerini hatırlattı.

KKTC olarak, Rumların beklentilerine göre “Kendi ülkemizden veya Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçecek değiliz” ifadelerini kullanan Töre, geldiğimiz noktada KKTC’yi yaşatmak ve ileriye götürmek bizlerin görevidir” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan ülke olduğuna vurgulayan Töre, “Arkasından KKTC ve Libya geliyor. Rumların bu konuda ciddi taviz ve istekleri var. Bizim ifade ettiğimiz Mavi Vatan’ı onlar asla kabul etmiyorlar” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği dünya beşten büyüktür sözüne anımsatan bulunan Töre: “Son kurul toplantısında da gördük ki parçalanmış durumda, beş ülkenin liderlerinin bir araya gelemediklerini gördük” dedi.

Töre konuşmasının sonunda, KKTC olarak gelinen noktada eşit egemenlik ve iki devletliliği savunduklarını belirtti.