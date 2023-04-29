Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Töre’ye ziyaretinde, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de eşlik etti.

-Çelebi

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı 21.dönem Trabzon Milletvekili Nail Çelebi, ziyarette yaptığı konuşmada, Töre’nin onursal başkanları olduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, KKTC’de gönül dünyasının her zaman Türk milleti olduğunu ifade ederek, Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm” ifadesiyle farklı coğrafyalarda yaşayan Türkleri bir birine bağladığını söyledi.

“Hepimiz Türk milletinin mensuplarıyız” diyen Töre, Türk milletinin mensubu olmaktan şeref duyduklarını kaydetti.

Ziyarette Töre’ye, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği tarafından onur belgesi verildi.

Ankara temaslarını tamamlayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, bu sabah KKTC’ye döndü.