Zorlu Töre yayımladığı mesajda, Baf Direnişi'nin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Baf Sancağına “gazi” unvanının verildiği gün, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Töre mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Türkü mücadele yıllarında EOKA çetelerine karşı verilen mücadelede kahramanlık destanı yazmıştır. O dönemde çatışmalarda şehitler verilmiş ancak teslim olunmamıştır.

Bugün şehit kanlarıyla sulanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları bizlere kutsal emanettir. Toplu katliamlara ve soykırıma maruz kalan halkımız saldırılar karşısında geri adım atmamış ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmesiyle devletimizi kurmuştur. Bundan sonra bizlere düşen görev bize emanet edilen vatan, bayrak ve istiklal aşkını devam ettirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır.

Şehitlerimize ve ebediyete kavuşan bütün direnişçilere rahmet dilerim. Ruhları şad olsun. Hayatta olan Mücahit ve mukavemetçilere sağlıklı ömürler temenni ederim.”