Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), arıza nedeniyle İskele Long Beach bölgesinin bir bölümü, Yeniboğaziçi köyü, Yakın Doğu Hastanesi bölgesi, Eyva, Cennet Restaurant bölgesi, Zema Market bölgesi, Salamino, Bedis, Mormenekşe köyü, Mormenekşe Ağılları, Mormenekşe Sanayi Bölgesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Devekuşu Çiftliği bölgesi, Mutluyaka köyü, Mormenekşe Su Kuyuları, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi Ağılları, Yıldırım, Dörtyol Kavşağı ve Korkuteli köyünün kesintiden etkilendiğini duyurdu.

KIB-TEK, arızanın giderilmesi amacıyla teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, elektrik enerjisinin en kısa sürede yeniden verilebilmesi için tüm teknik ekiplerin gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtildi.