Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Türkiye’nin güçlü olmasının Kıbrıs Türklerinin de güçlü olması anlamına geldiğini ifade ederek savunma alanında büyümenin bölgede caydırıcılığı arttıracağına inandığını kaydetti.

Gazze’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çoğunluğunun ateşkes çağrısı bile yapamayarak bir dönemde olunduğunu anımsatan Töre, bunun utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin beraberinde bir çok gelişmeye da ışık tutacağına inandıklarını dile getirerek, TürkiyeCumhuriyeti ile bu yolu yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür, AB’den adalet beklemeyiniz” sözünü hatırlatan Töre, yaşanan gelişmelerin bu sözün ne kadar gerçek ve yerinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

“Bizim için en büyük Anavatan Türkiye’dir, kahraman Türk ordusudur” diyen Töre, davanın Türkiye ve Türk Milleti ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman da konuşmasında, bu coğrafyada hep birlikte güçlü olunduğunu kaydederek Türk milletinin birlikteliğinin önemine değindi.

Hava Harp Enstitüsü Müdürü Hv.Plt.Tümg. Yaşar Kadıoğlu ise konuşmasında kurmay adaylarına Osmanlı’dan günümüze Kıbrıs adasında yaşanan gelişmeleri ve Kıbrıs Türk halkı ile Mehmetçiğin mücadelesini anlattıklarını söyledi.