Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Ramazan Bayramı nedeniyle video mesajı yayınladı. Töre mesajında, bayrama ulaşmanın mutluluğu bir yana, deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için burukluk yaşadıklarını ifade etti. Töre, bayramlarda yaşanacak en güzel olayın, çocuklara sahip çıkıp, onlara güzel anlar yaşatarak gerçekleşeceğini söyledi.

Müslüman Kıbrıs Türk halkının bayramlara geçmişten bugüne büyük değer verdiğini ifade eden Töre, bayramlardaki dayanışma ruhunun eskiden beri devam ettiğini kaydetti.

Ramazan ayı boyunca bu dayanışma ruhu çerçevesinde iftar sofraları kurulduğunu ve dini ibadetlerin de yerine getirildiğini vurgulayan Zorlu Töre, bu dayanışmanın bayramdan sonra da devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

“Bayramda birbirimizi sevgiyle kucaklayalım” diyen Meclis Başkanı Töre, özellikle çocukların sadece bayramlarda değil bütün günleri bayram coşkusunda yaşaması için gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti.

“Halkımızı seviyoruz, tüm Türk milletini ve İslam alemini seviyoruz” diyen Töre, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Başta Şampiyon Melekler olmak üzere depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Töre, yaralılara acil şifalar diledi. Zorlu Töre, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını da dile getirdi.