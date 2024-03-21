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Nüfus, toprak ve bayraklarıyla devlet olduklarının tescillendiğini belirten Töre, atılan adımların geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

Berova: Çürük elmalar varsa bu elmalar temizlenecektir

Berova: Çürük elmalar varsa bu elmalar temizlenecektir

Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulünde konuşan Başkan Töre, KKTC’nin bir gün tanınacağına inanç belirtti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, Pars Medya’nın Eylül ayında KKTC’de düzenleyeceği etkinliğe davet edildi.

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