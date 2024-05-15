TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafında daha önce restore edilen Alparslan Türkeş Müzeevi ve Lüzinyan Evi Müzesi’nin bulunduğu sokakta yer alan tarihi evlerin dış cepheleri iyileştirilerek çatıları rehabilite edildi.

Bu çalışmaların yanı sıra, sokakların gece görünümünü güzelleştirmek için modern bir aydınlatma sistemi kuruldu.

Ayrıca, proje kapsamında Lefkoşa Yeni Camii’nin de gece aydınlatması sağlandı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Surlariçi bölgesi turistik açıdan daha cazip hale gelirken, Lefkoşa’nın tarihi dokusuna ve kültürel mirasına katkı sağlandı.