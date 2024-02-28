Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda yer alan konferansa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İl yöneticilerinin yanı sıra, Üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans, Kıbrıs Türklerinin adada verdiği mücadelenin anlatıldığı sinevizyon ile devam etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşmasında hiç kimsenin Türk dünyasını aldatmaya kalkmaması gerektiğini dile getirerek, egemenlikten ve istiklalden asla vazgeçmeyeceklerini, emperyalist ve sömürgecilere aldanmayacaklarını belirtti.

Bazı uluslararası çevrelerin Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilmesi ve Doğu Akdeniz’de Türk tarafının sismik araştırma yapmaması yönünde çağrıları olduğunu dile getiren Töre, Anavatan ile gönül birliği içerisinde adadaki hak ve menfaatlerin daima korunacağını ifade etti.

Bu çağrıları yapan kesimlerin Gazze’de işlenen cinayete, yıkılan camilere ve evlere seyirci kaldığını kaydeden Töre, Kıbrıs Türkü’nün tarihte maruz kaldığı saldırılar karşısında da uluslararası camianın etkisiz kaldığını söyledi.

Bu nedenle tek güvencelerinin Anavatan Türkiye ve Türk ordusu olduğuna işaret eden Töre, Kıbrıs davasının sadece Kıbrıslı Türklerin değil bütün Türk dünyasının davası olduğunu söyledi.

Töre, “Ecdadımıza, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak zorundayız. Eğer bunları yaparsak bizi hiçbir zaman aldatamayacaklar” dedi.

Konferansın ardından Başkan Töre’ye Üniversite yönetimi tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" takdim edildi.

-Şehitliğe ziyaret

Başkan Töre, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Şehit kabirlerine çiçek bırakan Töre, dua okudu.

Töre temasları kapsamında Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneğinde şehit aileleri ile de bir araya geldi.

Ankara ve Kırşehir temaslarını tamamlayan Başkan Töre’nin yarın öğle saatlerinde KKTCye dönmesi bekleniyor.