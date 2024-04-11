Töre, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’nde gaziler ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bugün KKTC’nde güven içerisinde bayramlar kutlanabiliyorsa şehitler ve gazilerin vermiş olduğu mücadele sayesinde olduğunu ifade eden Töre, Anavatan Türkiye’nin askerinden ve güvencesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Töre, Gazimağusa ziyareti çerçevesinde Maraş bölgesinde bazı milletvekilleri le birlikte halkla bayramlaştı.

Bayramların bütünleştirici ve dayanışmayı öne çıkaran olgular içerdiğine değinen Töre, Türk milletinin daima bir ve birlikte olmasını diledi.