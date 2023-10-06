Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı’ndaki görüşmede, Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Meclis Başkanı Töre, ordu-millet anlayışını şiar edinen bir millet olarak hareket ettiklerine değinerek, Kıbrıs Türk halkının ve mücahitlerin vermiş olduğu mücadelenin Mehmetçik ile birleştiğini ve 20 Temmuz’da bir zafer yaşandığını kaydetti.

Töre, 20 Temmuz ruhunun Kıbrıs Türkleri için asla bitmeyeceğini vurguladı.