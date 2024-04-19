Meclis Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Töre etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyayı güzel yapanın çocuklar olduğuna değinerek, çocuklar varsa her şeyin çok daha güzel olduğunu söyledi.

Çocukların iyi ve sağlıklı, ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi için başta devlet olmak üzere, eğitimciler ve ailelere büyük görevler düştüğünü ifade eden Töre: “Hep birlikte daha güzel yarınlar yaratmak zorundayız.” dedi.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin yarısının çocuklar olduğunu ve gıda konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Töre, dünyanın bu duruma hala seyirci kaldığını kaydetti.

Çocukların vatan sevgisi ile büyütülmesi gerektiğini ifade eden Töre, KKTC’nden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.