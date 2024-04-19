Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Pınar Özcan Küçükçavuş katıldı. Açılışta öğrencilerin hazırlamış olduğu yiyecek ve içecekler lüks bir otel standardında misafirlere ikram edildi. Yenilenen Haydarpaşa Ticaret Lisesi Uygulama Oteli odaları, otel mutfağı, resepsiyonu ve öğrencilerin vermiş olduğu hizmet ile davetlilere tanıtıldı. Uygulama otelinin yapımına katkı koyan paydaşlara plaketleri takdim edildi. Açılışta konuşma yapan Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul müdürü Meltem Adalı, uygulama otelinin açılışına katkı koyan herkese teşekkür ederek gençler ve turizm için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.