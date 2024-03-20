Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Birlik Başkanı Barış Yuca ve Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Kabulde konuşan Başkan Töre, Hükümetin galeriler ve otomotiv satışı konusunda piyasayı kontrol altında tutması ve haksız rekabetleri ortadan kaldırması gerektiğine değinerek yasal çalışmayla bu sorunların düzeltilebileceğine inandığını söyledi.

Piyasada galerilerin atmasının ve belki de nüfus oranından fazla araç ithal edilmesinin kamuoyunda sürekli gündeme gelen bir konu olduğuna işaret eden Töre, düzenlenecek yasanın takipçisi ve destekçisi olacaklarını kaydetti.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı Barış Yuca da konuşmasında yıllarca bu sektörde hizmet verdiklerini ifade ederek, son dönemlerde kontrolsüz şekilde açılan araç galerilerinin bazı sorunlar yarattığına değindi.

Yuca, sektörleri ile ilgili hazırlanan yasa tasarısının Meclis Komitesine geleceği bilgisini aldıklarını belirterek Başkan Töre’den destek istedi.